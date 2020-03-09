РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. Первые весенние цветы стали распускаться на клумбах в подмосковном Подольске в начале марта, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Первые цветы весенне-летнего сезона уже радуют глаз на клумбах МБУ «Подольский комбинат благоустройства» в Подольске», — говорится в сообщении.

В материале поясняется, что также в начале марта уже начали просыпаться бабочки и другие насекомые.

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