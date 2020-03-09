РИАМО - 9 мар. В конце текущей недели в Московском регионе ожидается метеорологическая «черная пятница» с резким похолоданием и скачками давления, так называемая «барическая пила», сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погода будет очень сложная, намечаются кардинальные изменения. <...> В пятницу днем и ночью будет от плюс 1 до плюс 6 градусов, дожди станут переходить в заряды мокрого снега. Все это будет сопровождаться ветром с порывами до 23 метров в секунду. Это штормовой ветер, опасный», — сказал Тишковец.

По его словам, если в понедельник ожидается положительный температурный рекорд — до плюс 10 градусов тепла, то в последующие дни усилятся осадки, понизится давление, а столбики термометров выйдут на отрицательные значения.

«Начиная со вторника фронт принесет дожди. <...> Особенно утром и в полуденные часы. Ночью плюс 3 — плюс 5 градусов, днем плюс 5 — плюс 7 градусов. В среду и в четверг короткие дожди, ночью — от 0 до плюс 5, днем — плюс 3 — плюс 8 градусов», — отметил синоптик.

В пятницу на территорию Московского региона начнет прорываться холодный фронт. На выходных будет облачно с прояснениями, температура опустится до околонулевых значений. Водителям стоит обратить внимание на возможную гололедицу.

Специалист добавил, что в воскресенье и последующие дни погода улучшится, но ночью будут заморозки до минус 2 — минус 7 градусов, днем около нуля. Ожидается восстановление снежного покрова высотой не более 1 сантиметра.

Тишковец подчеркнул, что в течение всей недели ожидается «барическая пила» — резкие колебания атмосферного давления за определенный срок. В среду, четверг и пятницу давление может достигнуть дна в 730-729 миллиметров ртутного столба, а в выходные снова начать движение вверх.