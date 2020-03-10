Как спланировать путешествие с учетом угрозы коронавируса

Стоит ли отправляться в путешествие
Несмотря на то, что Роспотребнадзор порекомендовал россиянам по возможности не покидать страну, не стоит полностью отказываться от поездок, особенно если у вас запланирован отпуск. При этом важно оценить все риски и избегать тех стран, где наблюдается вспышка коронавируса: Китая, Италии, Южной Кореи, Ирана.
По словам Владимира Инякина, предпринимателя, основателя бюро туристических услуг «Весь Мир» и консалтингового lifestyle-агентства «MuchMore», авиасообщение с ними ограничено.
Чтобы оценить риски, необходимо отслеживать ситуацию по количеству заболевших в других странах. Помимо СМИ, это удобно делать на сайте Всемирной организации здравоохранения.
Здесь есть информация по количеству заболевших в Европе, а здесь можно найти статистику по заболевшим по всему миру, обновляемую ежедневно, в виде pdf документа. Данные публикуются на английском языке, но достаточно знать название интересующей вас страны.
Как выбрать страну для поездки
Особенность любой эпидемии – неожиданная вспышка заболевания в любой части мира, говорит Инякин. Поэтому трудно со стопроцентной уверенностью сказать, в какую страну стоит ехать или, наоборот, не стоит. При выборе важно учитывать несколько критериев.
Иван Быканов, руководитель онлайн-сервиса туристического страхования «Cherehapa Страхование», рекомендует туристам выбирать маршруты, проходящие вдали от больших городов с высокой плотностью населения. Также стоит проводить поменьше времени в закрытых помещениях и общественном транспорте.
Лучше выбрать теплую страну с хорошим уровнем медицины и благополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Если позволяют финансовые возможности, то разумно будет жить не в большом отеле, а в коттедже или бунгало.
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Правила приобретения турпутевок
Согласно позиции Роспотребнадзора, перед заключением договора туроператор обязан проинформировать туриста:
- об опасностях, с которыми турист может встретиться в путешествии;
- о медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах в том объеме, который необходимом для совершения путешествия;
- о порядке обращения в объединение туроператоров в сфере выездного туризма для получения экстренной помощи.
Поэтому не стесняйтесь расспрашивать все детали перед тем, как подписывать договор.
При приобретении путевок через туристические агентства Инякин советует внимательно читать все условия и выбирать те путевки, которые можно вернуть.
Как правило, отменяемый тариф на 5–15% дороже неотменяемого, но так вы потеряете куда меньше денег, если возникнет непредвиденная ситуация. Это же касается и авиабилетов.
В каком случае можно вернуть путевку
Деньги за путевку обязаны вернуть, если Ростуризм и МИД опубликуют официальное сообщение о том, что в стране, куда собирается отправиться турист, есть угроза безопасности его жизни и здоровью. Неважно, был ли тариф возвратным или нет, говорит ведущий юрист «Европейской юридической службы» Геннадий Локтев.
Юрист пояснил, что такое сообщение будет являться свидетельством очевидного ухудшения условий путешествия, указанных в договоре. Согласно ст.10 Закона № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» это позволяет требовать изменения или расторжения договора, в том числе в досудебном порядке.
Также при защите своих прав можно сослаться на ст.14 Закона № 132-ФЗ о возврате денег за путевку, в случае возникновении в стране временного пребывания угрозы безопасности их жизни и здоровья. А ст.7 Закона № 2300-1 «О защите прав потребителей» гарантирует потребителю право на то, чтобы услуги, в том числе туристские, были безопасны для его здоровья.
Также информацию об условиях возврата можно получить, позвонив по телефону горячей линии Ростуризма: 8-499-678-12-03.
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Приобретение и возврат авиабилетов
Внимательно читайте все условия и при покупке авиабилетов онлайн. Особые условия по возврату билетов из-за коронавируса могут быть указаны на официальных сайтах авиакомпаний, можно задать вопрос, позвонив по горячей линии. Например, сейчас «S7» объявила, что все билеты, купленные в срок с 5 марта по 10 апреля, можно будет вернуть, уплатив небольшой сбор. 6 марта подобную опцию ввела и «Победа»: возврат билета обойдется в 499 рублей.
В случае если речь идет о стране, по которой было объявление об угрозе для туристов государственными органами, даже если билет невозвратный, все равно можно обратиться за возмещением части стоимости неиспользованного билета, сообщает Роспотребнадзор. При этом сборы за оформление билета, квитанции оплаты сверхнормативного багажа и некоторые другие не возвращаются.
Если же тариф был возвратный, то надо уведомить об этом перевозчика за 24 часа то отмены поездки. Если же перевозчика уведомить позже, то с пассажира помимо некоторых сборов будет взыскана неустойка в 25%, говорит юрист «Европейской юридической службы». Регулирует это ст.108 Воздушного кодекса РФ.
При проблемах с возвратом билетов можно позвонить в Роспотребнадзор по телефону горячей линии: 8(495) 785-37-41 (Москва).
В случае с иностранной авиакомпанией нужно обращаться непосредственно в ее представительство.
Отели: бронирование и отмена
Каждый отель или сеть отелей самостоятельно решает, какие правила применять в случае отмены бронирования. Многие итальянские и южнокорейские отели ввели возможность делать это бесплатно. Однако нет никаких законодательных норм, по которым бронирование можно было бы отменять бесплатно в случае вспышки коронавируса.
Сервис Airbnb опубликовал «Положение о применении уважительных причин». Оно распространяется на хозяев и гостей, бронирования которых отвечают определенным условиям. Отмена будет бесплатной, если в ВОЗ, сообщениях правительств и здравоохранительных органов будет заявлено, что в той или иной стране наблюдается особая опасность по коронавирусу.
При планировании путешествий сейчас стоит выбирать только те отели, бронь которых можно отменить.
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Условия действия медицинских страховок
При покупке страховки следует учитывать ряд нюансов. Как пояснил Иван Быканов, в случае с коронавирусом, если турист въехал на территорию государства, где до его прибытия был объявлен карантин, эпидемия или введен режим ЧС, страховка будет недействительна.
Также страховка не будет работать, если заражение произошло в стране, в отношении которой действуют рекомендации профильных государственных органов (Ростуризма, МИДа) о нежелательности посещения, при условии, что турист въехал в страну после выхода таких рекомендаций.
В остальных случаях страховка будет действовать. Даже в базовом варианте она включает в себя медицинскую помощь при заболевании пневмонией и ОРВИ, в зависимости от стоимости полиса.
Если у туриста выявляют заражение коронавирусом, то к нему будет применен определенный протокол карантинной изоляции. За это отвечают специальные службы того государства, в котором находится турист. То есть ассистанс (сервис, организующий медпомощь) к заболевшему, вероятно, даже не подпустят. Но после туристу все равно выплатят страховку в рамках страховой суммы – страховая компания будет договариваться с государственными медслужбами, оказывавшими ему помощь. Также страховкой будет покрываться возвращение туриста на родину после лечения при условии, что такая опция включена в его полис.
Обязательно уточняйте эту информацию у страховщиков при покупке полиса и внимательно читайте договор, рекомендует Павел Озеров, заместитель генерального директора страхового брокера Mains Group.
Страхование авиаперелетов
Страховые компании часто предоставляют услуги и по страхованию авиаперелетов. Это может быть полезным, если вылет задержат не менее, чем на 4 часа из-за технической неполадки на судне или из-за проверки пассажиров на коронавирус. В таком случае страховая компания выплачивает компенсацию расходов: еда, гостиницы, передвижение.
У каждой компании время компенсируемой задержки разное, обычно не более 12 часов. Остальное не возмещается. Сумма чаще всего варьируется в диапазоне от 1500 до 2000 у.е., в зависимости от выбранной страховой суммы при покупке.
В аэропорту обязательно нужно взять официальный бланк подтверждения задержки рейса и собирать все чеки. Фото онлайн-табло не считается документом, подтверждающим страховой случай.
Обязательно носите страховой полис с собой: надежнее всего будет сохранить его на мобильном телефоне.
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