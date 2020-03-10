Как спланировать путешествие с учетом угрозы коронавируса

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Несмотря на то, что Роспотребнадзор порекомендовал россиянам по возможности не покидать страну, не стоит полностью отказываться от поездок, особенно если у вас запланирован отпуск. При этом важно оценить все риски и избегать тех стран, где наблюдается вспышка коронавируса: Китая, Италии, Южной Кореи, Ирана.

По словам Владимира Инякина, предпринимателя, основателя бюро туристических услуг «Весь Мир» и консалтингового lifestyle-агентства «MuchMore», авиасообщение с ними ограничено.

Чтобы оценить риски, необходимо отслеживать ситуацию по количеству заболевших в других странах. Помимо СМИ, это удобно делать на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Здесь есть информация по количеству заболевших в Европе, а здесь можно найти статистику по заболевшим по всему миру, обновляемую ежедневно, в виде pdf документа. Данные публикуются на английском языке, но достаточно знать название интересующей вас страны.