РИАМО - 9 мар. Пьяная ссора двух знакомых в Лобне закончилась поножовщиной, раненый мужчина смог самостоятельно добраться до больницы, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

Он уточнил, что 8 марта в 11:40 в местную больницу с проникающим ножевым ранением брюшной полости обратился мужчина 1983 года рождения, который был госпитализирован.

«Задержан мужчина 1971 года рождения, который в ходе совместного распития спиртных напитков причинил ножевое ранение знакомому», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).