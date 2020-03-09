РИАМО - 9 мар. Самолет Sukhoi Superjet 100 рейса Москва — Ростов-на-Дону совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС.

SSJ-100 вылетел около 11:00 в понедельник из Шереметьева. По предварительным данным, после вылета на борту лайнера сработал датчик неисправности. Экипаж принял решение вернуться назад.

«Самолет благополучно произвел посадку в Шереметьеве. Пассажиры будут направлены в Ростов-на-Дону другим бортом SSJ-100», — сообщил агентству источник в авиационных службах.