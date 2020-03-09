РИАМО - 9 мар. В центре Москвы 20-летний молодой человек ударил сотрудника полиции и нанес механические повреждения служебной машине, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ.

Ранее СМИ сообщили, что днем 8 марта в центре столицы пьяный парень забрался на крышу полицейского автомобиля, после чего стал прыгать на ней. Когда к нему подошел сотрудник полиции, мужчина ударил его ногой в лицо и сломал правоохранителю нос.

«С улицы Большая Дмитровка за нарушение общественного порядка в ОВД Тверского района доставлен молодой человек 1999 года рождения. Он причинил телесные повреждения сотруднику полиции», — сказал собеседник агенства.

Он также уточнил, что мужчина нанес механические повреждения полицейскому автомобилю.

В отношении задержанного составлен протокол о хулиганстве. После обращения за медицинской помощью полицейский продолжил несение службы.

«Материалы, касающиеся поведения задержанного в отношении сотрудника полиции, направлены в органы следствия для принятия процессуального решения», — добавил представитель ведомства.