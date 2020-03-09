РИАМО - 9 мар. В городе Дедовск округа Истра в ходе ссоры молодой человек зарезал свою мать, его оперативно задержали, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«Восьмого марта в 11:48 в квартире дома на улице Красный Октябрь в городе Дедовск городского Истра с ножевым ранением грудной клетки обнаружен труп женщины 1972 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что за совершенное преступление задержали сына убитой 1996 года рождения. Во время бытовой ссоры с матерью он ударил ее ножом.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).