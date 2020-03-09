РИАМО - 9 мар. Специалисты НИЯУ МИФИ планируют разработать метод диагностирования заболеваний мозга по почерку, сообщает Nation News.

Эксперты отмечают, что медицинское оборудование не всегда способно зафиксировать ранние стадии заболеваний мозга человека.

«В скором времени ученые смогут по почерку пациента определять начало развития деменции — для этого будет использован особый алгоритм», — говорится в материале.

Исследователи из НИЯУ МИФИ считают, что нарушения можно будет выявить при написании пациентом текстов с помощью ручки или карандаша.

Вместе с коллегами из Финляндии и Великобритании российские ученые планируют разработать методику, которая позволит выявить патологию. Нарушения почерка покажут, например, наличие атеросклероза сосудов и деменции.