РИАМО - 9 мар. В демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) на площади у Киевского вокзала в честь 8 Марта дамам подарили свыше 15 килограммов мимоз, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В Международный женский день павильон МЦД решил порадовать своих посетительниц праздничной программой «Вальс цветов». Девушки попробовали несколько цветочных напитков и получили в подарок сувениры от МЦД, а также букеты мимоз», – говорится в сообщении.

Женщин также угостили связанным чаем, который при заваривании распускается как цветок. Также часть гостей посетили зону интерактивного танца, где могли показать свои танцевальные возможности. Все желающие могли сделать у профессионального фотографа памятные снимки.