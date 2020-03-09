РИАМО - 9 мар. В Московском зоопарке самец панды самостоятельно нарисовал для своей подруги картину в форме цветка в честь 8 Марта, сообщается в Instagram-аккаунте столичного зоосада.

«Жуи сделал для Диндин цветочек. Его тренинги рисования не прошли даром. Самец панды теперь гораздо увереннее держит кисть из бамбука и свободно вращает – без лишних подсказок от кипера», — говорится в сообщении.

Сотруднику уже не нужно похлопывать Жуи по лапе, достаточно лишь вращательного движения пальцем.

Цветок от Жуи установили в центр «волшебной полянки» в вольере Диндин, который также наполнился грибочками из льда, подкрашенного овощным соком и декоративными цветами. На многих из них разместили любимые лакомства медведей – панда-кейки. Они приготовлены из кукурузы, соевых бобов и риса с добавлением рапсового масла.