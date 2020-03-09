РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. Заместитель начальника управления МВД России по Подольску Александр Редькин проведет прием граждан 11 марта, сообщается на сайте УМВД России по городскому округу Подольск.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, встретиться с Редькиным можно будет 11 марта с 17:00 до 20:00. Прием будет проходить по адресу: Революционный проспект, дом №84.

Записаться на прием и узнать подробности можно по телефону: 8(496) 763-02-59.