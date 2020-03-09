РИАМО – 9 мар. На фоне падения стоимости нефти цена за евро выросла до 85,11 рубля, последний раз такую высокую стоимость данной валюты отмечали в феврале 2016 года, сообщает Газета.ru.

Ранее на закрытии торгов евро стоил 80,3 рубля.

«Согласно новым данным, курс доллара поднялся до 74,26 (рубля – ред.). До этого на закрытии торгов было – 68,9 рубля», – говорится в сообщении.

Шестого марта на заседании ОПЕК+ страны-экспортеры нефти не смогли прийти к единому решению по сокращению добычи «черного золота». России не поддержала предложение о сокращении добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки во втором квартале этого года.

В понедельник на торгах мировые цены на нефть рухнули на треть – баррель Brent стоил 31,74 доллара, а WTI – 27,72 доллара. На фоне этого резко взлетели курсы доллара и евро.

Минфин России заявил, что Фонд национального благосостояния страны сможет покрыть потери бюджета РФ при падении стоимости нефти до 25 долларов в течение 6-10 лет.