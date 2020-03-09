РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мар. В подмосковных Люберцах в феврале в роддоме появились на свет 352 мальчика и девочки, сообщается в Instagram-аккаунте Центра охраны материнства и детства городского округа.

«В феврале всего в роддоме Люберец на свет появилось 352 малыша: мальчиков - 184, девочек - 168», - говорится в сообщении.

Также в городском округе в феврале появилось на свет пять пар двойняшек.

В январе в Люберецком роддоме родили 345 детей (185 мальчиков и 160 девочек), из них – шесть пар двойняшек.