РИАМО - 9 мар. На период проведения первого этапа капитального ремонта столичных поликлиник в городе введут 16 маршрутов наземного общественного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «МосТрансПроект».

Еще четыре действующих маршрута на период капремонта в медучреждениях будут скорректированы.

«На первом этапе в ЦАО планируется изменение одного маршрута и организация одного временного, в СВАО – организация двух временных маршрутов, в САО – организация одного временного маршрута, в СЗАО – организация трех временных маршрутов, в ЗАО – организация двух временных маршрутов», – говорится в сообщении.

Также в ЮЗАО появятся три временных маршрута, из них один уже изменен (№753 с присвоением №С53), в ЮАО будут два временных маршрута, еще один изменят, в ЮВАО будет изменен один маршрут, в ВАО организуют два временных маршрута.

На сегодняшний день трассы и параметры данных маршрутов наземного транспорта проходят этап согласования.

В мегаполисе запланировано провести капитальный ремонт в 135 зданиях городских поликлиник, 50 из них будут сделаны в рамках первого этапа, который пройдет в 2020-2022 годах. Еще 85 поликлиник включили во второй этап, который будет осуществлен в 2021-2023 годах.

Все пациенты на время капремонта зданий медучреждений будут обслуживаться в соседних поликлиниках.