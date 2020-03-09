РИАМО - 9 мар. Московские резиденты сохранят льготы на платную парковку на время ремонта нескольких городских поликлиник, в ряде районов будут временно изменены правила парковки, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«На время ремонта четырех столичных медицинских учреждений в районах Сокольники, Арбат, Крылатское и Можайский, пациентов будут обслуживать в других филиалах. На городских парковках у этих поликлиник для удобства пациентов-автомобилистов будут действовать льготные условия», — говорится в сообщении.

Жители-резиденты района Арбат с 9 марта смогут бесплатно оставлять машины на улице 10-летия Октября в районе Хамовники. Правила будут действовать на время ремонта детской городской поликлиники №38.

Обладающие резидентным разрешением жители района Сокольники на время ремонта поликлиники №52 с 23 марта смогут не платить за парковку в районе Соколиная Гора на Зверинецкой улице и Мироновской улице.

Жителей районов Соколиная гора и Хамовники изменения не коснутся: они смогут парковать свои авто на всех уличных парковках своих районов в соответствии с условиями резидентного разрешения.

Платные парковки еще у трех медицинских центров станут бесплатными для всех автомобилистов. С 23 марта это будут парковки у клинико-диагностического центра №4 на участке набережной Тараса Шевченко и парковка у поликлиники №130 на Осеннем бульваре. Также парковка будет бесплатной у детской поликлиники №130 на Проектируемом проезде 2185 с 6 апреля.