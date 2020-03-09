РИАМО - 9 мар. Центральный банк России на месяц приостановил покупку валюты на внутреннем рынке, данное решение принято в рамках реализации бюджетного правила, сообщает Nation News.

«Решение о возобновлении операций с валютой будет принято до конца текущего месяца», — говорится в сообщении.

Центробанк следит за ситуацией, которая образовалась на рынке валют, и готов задействовать дополнительные инструменты, чтобы сохранить в стране финансовую стабильность

В понедельник на торгах цены на нефть в мире рухнули на треть — баррель Brent стоил 31,74 доллара, а WTI — 27,72 доллара. На фоне этого резко взлетели курсы доллара и евро. Они превышают 74 и 85 рубля соответственно.

В связи с ситуацией Минфин России заявил, что Фонд национального благосостояния страны сможет покрыть потери бюджета РФ при падении нефти до 25 долларов в течение 6-10 лет благодаря накопленным средствам в размере 10,1 триллиона рублей.