РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. Дорожные рабочие заделали яму на дорожном полотне Фабричного проезда в микрорайоне Климовск городского округа Подольск после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

На портал поступило обращение с жалобой на яму в микрорайоне Климовск. В частности, в обращении отмечается, что на автодороге по Фабричному проезду образовался дефект.

«Сотрудники Домодедовского регионального управления автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» осмотрели автомобильную дорогу в микрорайоне Климовск. Осмотр подтвердил наличие ямы на проезжей части. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия выполнены», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог Игорь Мясоедов.