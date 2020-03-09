РИАМО - 9 мар. Фонд национального благосостояния России сможет покрывать потери бюджета от падения нефти до 25-30 долларов в течение 6-10 лет благодаря накопленным средствам, сообщает ТАСС.

«Объем ликвидных средств ФНБ на 1 марта составил 10,1 триллиона рублей. Их достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25-30 долларов на протяжении 6-10 лет», — говорится в сообщении.

В министерстве финансов отмечают, что достаточный объем ликвидных средств ФНБ является гарантией исполнения всех обязательств государства и сохранения стабильности при устойчиво низких ценах на нефть.

По данным ведомства, рост доллара выше 65,7 рубля на каждый рубль меняет бюджет на 70 миллиардов рублей.

В понедельник на торгах мировые цены на нефть рухнули на треть — баррель Brent стоил 31,74 доллара, а WTI — 27,72 доллара. На фоне этого резко взлетели курсы доллара и евро. Они превышают 73 и 83 рубля соответственно.