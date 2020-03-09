РИАМО - 9 мар. В столице в понедельник температура может подняться до плюс 10 градусов, таким образом может быть побит рекорд по теплу в городе, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Девятого марта в столице температура днем повысится до 8-10 градусов, а это значит, что может состояться новый рекорд температуры, и будет обновлен абсолютный максимум 2017 года со значением плюс 10 градусов», — говорится в сообщении.

По итогам восьми дней марта средняя суточная температура воздуха в мегаполисе превышает многолетние значения на 8-10 градусов.

Также за последние два дня, 7 и 8 марта, в городе обновились абсолютные максимумы температуры.