РИАМО - 9 мар. Согласно данным торгов, курсы доллара и евро по отношению к российскому рублю в понедельник на международном рынке Forex превысили 73 рубля и 83 рубля соответственно, сообщает ТАСС.

«Курс доллара к рублю на международном рынке Forex достиг в понедельник отметки в 73,47 рубля, евро поднимался до 83,77 рубля, свидетельствуют данные торгов», — говорится в сообщении.

В последний раз доллар превышал отметку в 73 рубля в марте 2016 года, евро не поднимался выше 83 рублей с февраля 2016 года.

Рубль продолжает падение на фоне новостей о резком снижении стоимости нефти марки Brent до 31,02 доллара за баррель. Причиной обрушения цен на сырье стал выход России из сделки ОПЕК+. Ее участники не смогли договориться о продлении соглашения, срок которого истекает 31 марта.