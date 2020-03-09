РИАМО - 9 мар. Мужчина напал на фельдшера скорой помощи на Дмитровском шоссе в городском округе Мытищи, полиция начала проверку, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел около дома 112 по Дмитровскому шоссе у деревни Шолохово городского округа Мытищи.

«В ходе конфликта ушибы и ссадины получил фельдшер скорой помощи. Злоумышленник доставлен в отдел полиции для разбирательства, проводится проверка», - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавший сотрудник медицинской службы не нуждался в госпитализации. Полиция выясняет обстоятельства случившегося конфликта.