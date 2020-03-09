РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. Жительнице подмосковного Подольска вручили медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» и подарки к 90-летнему юбилею, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 8 марта 90-летие отметила Надежда Алдошина, детство которой пришлось на тяжелые годы Великой Отечественной войной. С раннего возраста ей довелось много работать, всеми своими силами приближая Великую Победу. Алдошиной вручили медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении.

Также ей вручили поздравительный адрес от президента России Владимира Путина, приветствие и памятный подарок от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Глава городского округа Подольск Николай Пестов поздравил именинницу с юбилеем, пожелал ей доброго здоровья, оптимизма и благополучия.