РИАМО - 9 мар. Минувшей ночью водитель иномарки врезался в колонку АЗС на Калужском шоссе в Новомосковском округе столицы, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«В 00:50 водитель, управляя транспортным средством Mitsubishi, на Калужском шоссе совершил наезд на металлическое ограждение с последующим наездом на колонку АЗС», - сказал собеседник агентства.

В результате ДТП машина загорелась, водитель с тяжелыми травмами доставлен в больницу. По предварительной версии, он не справился с управлением.