РИАМО - 9 мар. С начала 2020 года в Московской школе экспортера (МШЭ) обучились более 1,2 тысячи сотрудников, представляющих 250 столичных компаний, что вдвое больше аналогичного периода 2019 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Участники МШЭ смогли посетить 19 занятий. Также было проведено пять конференций, посвященных разным странам.

«Пройти курс в Московской школе экспортера приглашают и начинающих, и опытных предпринимателей. Число слушателей каждый год растет, а вместе с ним — и количество занятий. Чтобы провести семинары для представителей столичных компаний, приезжают спикеры из разных стран», - сказала заммэра города - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В январе проели премьеру авторской бизнес-игры «Экспорт — первые шаги на международный рынок». Ее участники разбились на команды, которое должны были придумать фирму и продукт, который планируется экспортировать. Затем команды проходили все этапы выхода продукта на экспорт, которые включали в себя маркетинговые исследования, деловые переговоры и многое другое.

Бизнесмены отметили, что данная форма обучения является эффективной, так как совмещает практику и теоретические знания.

Обучение в МШЭ проводят бесплатно. Но для участия необходимо пройти регистрацию на сайте https://moscow-export.com.

Также по просьбам предпринимателей начались работы по организации онлайн-школы. На сегодняшний день специалисты сняли 16 обучающих роликов. Видеоуроков будет свыше 20. Все их выложат в Сеть.