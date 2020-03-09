РИАМО - 9 мар. Мировые цены на нефть обрушились практически на 50% после выхода РФ из сделки ОПЕК+, сообщает Газета.ru.

«По последним данным, фьючерс марки Brent снизился на 43,4% и составил 31,57 доллара за баррель. В свою очередь, фьючерс марки WTI уменьшился на 49,6%, до 27,59 доллара за баррель», - говорится в сообщении.

Участники заседания ОПЕК+, которое состоялась 6 марта, не пришли к единому решению. Российская Федерация не поддержала озвученное предложение о дополнительном уменьшении добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки во втором квартале текущего года.

По результатам данного заседания 7 марта Саудовская Аравия стала давать массовые скидки к своей официальной стоимости нефти. Также прозвучала информация, что страна планирует увеличить добычу «черного золота» в апреле до 10 миллионов баррелей в сутки.