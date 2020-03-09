РИАМО - 9 мар. Столичные следователи начали проверку по информации о госпитализации двух 15-летних подростков, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По фактам, изложенным в СМИ, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение доследственной проверки», - сказала Иванова.

Из информационного сообщения следует, что 6 марта в одну из столичных больниц были доставлены два 15-летних подростка.

По ее словам, на сегодняшний день проводят все необходимые проверочные мероприятия, которые помогут установить все факты, указанные в информации. По результатам данной проверки примут процессуальное решение.