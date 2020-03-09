РИАМО - 9 мар. В понедельник в Подмосковье и Москве прогнозируются небольшие осадки, температура воздуха днем поднимется до 10-11 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура днем в Москве плюс 8 - плюс 10, по области плюс 6 - плюс 11 градусов», - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в понедельник ожидаются слабые колебания атмосферного давления, которое в середине дня установится на показателе 751 миллиметр ртутного столба. При этом, скорость юго-западного ветра будет достигать лишь 3-8 метров в секунду. Прогнозируемый уровень влажности воздуха в Московском регионе оценивается в 75%.

В регионе будет тепло, влажно с незначительными колебаниями давления и пониженным содержанием кислорода в воздухе. Совокупность данных показателей может негативно влиять на самочувствие метеозависимых людей. Особенно это касается тех, у кого хронические заболевания органов дыхания и сердца.