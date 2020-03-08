РИАМО - 8 мар. В честь 100-летнего юбилея ветерану Великой Отечественной войны Клавдии Алексеевне Сергеевой вручили поздравление от президента России и подарок от губернатора Московской области.

Женщина ушла на фронт, когда ей было 23 года. Она работала поваром, кормила бойцов во время ВОВ. От губернатора Подмосковья Андрея Воробьева имениннице вручили телевизор.

«Когда была в армии, <…> я научилась все готовить. Что давали, то и готовила, тогда не было такого (разнообразия – ред.), как сейчас», - сказала ветеран в интервью телеканалу «360».

В праздничном поздравлении Владимир Путин пожелал Клавдии Алексеевне Сергеевой здоровья, бодрости духа и благополучия.

Ветеран с теплотой вспоминает своего мужа, но с неохотой говорит о годах войны, так как воспоминания о том времени очень тяжелые.