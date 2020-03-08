РИАМО - 8 мар. Хоккеисты столичных клубов «Спартак» и «Динамо» после встречи устроили массовую драку, сообщает Газета.ru.

Четвертый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги завершился со счетом 3:2 в пользу «Спартака».

«(Артем – ред.) Федоров что-то не поделил с (Дмитрием – ред.) Яшкиным, завязалась драка, там и (Иван – ред.) Вишневский с кем-то из игроков «Динамо» сцепился», - говорится в сообщении.

За данную потасовку штрафы получили динамовец Егор Зайцев (2 минуты, грубость) и игрок «Спартака» Артем Федоров (10 минут, дисциплинарный штраф).

Победой в данном матче красно-белые сравняли счет встреч в серии — 2-2. Следующая игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» 10 марта.