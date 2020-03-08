РИАМО - 8 мар. Более 1 миллиона пассажирок столичной подземки уже прошли бесплатно на станции в рамках акции, приуроченной к Международному женскому дню, сообщается в Twitter-аккаунте метрополитена.

В воскресенье проезд в метро и на МЦК для всех женщин бесплатный. Чтобы воспользоваться подарком, нужно пройти через один из открытых турникетов. Такой проход организован на каждой из станций подземки.

«К 18:30 в мосметро прошли бесплатно около 1,05 миллиона женщин. Это как если бы Красноярск состоял только из женщин и решил бы весь пройти сегодня в метро бесплатно», - отмечается в материале.

Пассажирок попросили не прикладывать карты к турникету, а сразу проходить через открытые створки устройства, на котором наклеен специальный стикер.

Ранее власти Московской области и Москвы решили ввести в праздничный день бесплатный проезд для женщин в общественном транспорте. Акция распространяется на наземный транспорт, метро, МЦК, МЦД, пригородные электрички, кроме поездов «Аэроэкспресс». Тем не менее, в воскресенье пассажирки могут бесплатно проехать на экспресс-автобусе от станции метро «Ховрино» до аэропорта Шереметьево.