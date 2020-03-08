РИАМО - 8 мар. В рамках акции «8 марта в леопарде» столичный зоопарк в воскресенье посетили около 1 тысячи гостей в «леопардовой» одежде, сообщила директор зоопарка Светлана Акулова.

Для участия в акции нужно было надеть яркую одежду леопардовой расцветки (куртка, рубашка, джинсы, платок, шапка, шарф). Женщин, которые соблюдали этот дресс-код, пропускали в зоопарк бесплатно, мужчин – со скидкой в 50%.

«Акция идет на ура! Уже прошло 813 женщин и 116 мужчин. Все в чудесном настроении! Как же приятно приносить людям радость. С праздником весны, друзья!» - написала Акулова в Instagram.

В праздничный день гости смогли посмотреть на прогулку панды, кормление азиатских львов, амурского тигра, рысей, пумы и амурского леопарда.