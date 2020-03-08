РИАМО - 8 мар. В Зеленоградском округе Москвы произошло столкновение трех автомобилей и малотоннажного грузовика, в результате ДТП пострадал один человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«Около корпуса 1621 в Зеленограде произошло столкновение трех легковых автомобилей и малотоннажного грузовика. В аварии пострадал один человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас специалисты устанавливают все причины произошедшей дорожной аварии.