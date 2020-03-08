РИАМО - 8 мар. В столичном Музее Победы прошла акция «Вам, любимые!», волонтеры подарили посетительницам более 500 ярких весенних цветов, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Уже второй год подряд нашим прекрасным гостьям в Международный женский день дарят цветы. Мы надеемся, что эта традиция продолжится и в дальнейшем», - говорится в сообщении.

В этот день для посетителей была представлена большая праздничная программа - бесплатные концерты, художественные мастер-классы, тематические экскурсии, кинопоказы.

Вход в Музей Победы 8 марта для всех женщин бесплатный.

Международный женский день стал официальным праздником в России в 1966 году, его отмечают 8 марта. Он также популярен в Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстане, Монголии и других странах.