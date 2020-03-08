РИАМО - 8 мар. Бывший фигурист Руслан Жиганшин опроверг ранее появившуюся информацию о своей пропаже, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее СМИ сообщали, что мать бывшего фигуриста Руслана Жиганшина сообщила в полицию о его исчезновении.

«Желтуха» это все. Не понимаю, откуда такая информация прошла», – сказал Жиганшин.

Руслан Жиганшин стан чемпионом России в 2015 году. Он выступал в танцах на льду в паре с Еленой Ильиных. Сейчас спортсмен занимается тренерской работой.