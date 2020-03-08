РИАМО - 8 мар. Около 20 автомобилей приняли участие в акции к Международному женскому дню в Ступине, водители выстроили при помощи своих машин цифру «8»., говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

По словам главного инициатора акции Андрея Фокина, данное мероприятие прошло в городе в первый раз.

«Три года подряд мы устраивали подобные акции ко Дню города Ступино и один раз - выстраивали из машин елку к Новому году. Акции очень нравятся нашим автолюбителям, и мы решили сделать что-то похожее на 8 Марта», - отметил Фокин.

Он добавил, что участников флешмоба собирали по объявлению в соцсети «ВКонтакте».

Организатор акции уточнил, что в планах активных автомобилистов города продолжить традицию и придумать что-то новое.