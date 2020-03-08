РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мар. Дорожные рабочие заделали яму, которая образовалась на проезжей части по проспекту Ленина в Подольске, сообщается на интернет-портале «Добродел».

На портал поступило обращение с просьбой отремонтировать участок дороги на проспекте Ленина. В частности, заделать яму на проезжей части.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» осмотрели автомобильную дорогу на проспекте Ленина. Осмотр подтвердил, что дорога действительно нуждается в ремонте. Работы по ремонту выполнены (яма заделана)», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог Игорь Мясоедов.