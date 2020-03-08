РИАМО - 8 мар. Злоумышленники заставили москвича, который хотел купить запчасти для автомобиля, отдать им 349 тысяч рублей, по данному факту возбуждено дело о грабеже, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД России по столице.

По его словам, 7 марта в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на улице Генерала Белова.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 7 марта в 04:35 у дома №1/8 неработающий молодой человек, договорившись заранее по телефону о покупке автозапчастей, сел в автомобиль Mazda, где трое неизвестных, угрожая словами, открыто похитили у него 349 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

После грабежа злоумышленники отвезли потерпевшего на улицу Борисовские Пруды, где высадили его и скрылись. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о грабеже.