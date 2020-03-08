РИАМО - 8 мар. Спортсменки «Лиги мам» приняли участие в Фестивале футбола Московской области, соревнования прошли в Международный женский день на базе спортшколы олимпийского резерва «Метеор» в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Футбольный фестиваль собрал порядка 100 человек. В программу мероприятия вошел женский футбольный турнир среди четырех команд, который проводился на половину поля. На другой части поля прошли матчи для детей.

«Хочу поздравить всех женщин и «Лигу мам» в частности с Международным женским днем. Как и в прошлом году, футболистки провели этот праздник активно, приняв участие в Фестивале футбола Московской области», - отметил министр физкультуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что автором проекта стал футбольный тренер из Балашихи. Его начинание позволяет популяризировать массовый спорт не только в регионе, но и в стране в целом.