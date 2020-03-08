РИАМО - 8 мар. Мать бывшего фигуриста Руслана Жиганшина сообщила в полицию о его исчезновении, началась проверка, передает ТАСС.

«В полицию обратилась мать фигуриста Руслана Жиганшина с сообщением о том, что ее сын ушел из дома в минувшую пятницу и до сих пор не вернулся», - сказал источник в правоохранительных органах.

Он отметил, что по данному обращению сотрудники полиции организовали проверку.

Руслан Жиганшин стан чемпионом России в 2015 году. Он выступал в танцах на льду в паре с Еленой Ильиных. Сейчас занимается тренерской работой.