РИАМО - 8 мар. Спортсмены подмосковной команды «Феникс» выиграли у «Югры» из Ханты-Мансийска в решающем матче чемпионата России по следж-хоккею в сезоне 2019/2020, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представители области обыграли прошлогодних чемпионов страны со счетом 3:2. Авторами заброшенных шайб в «Фениксе» стали Дмитрий Лисов, Айрат Хамзин и Станислав Барыкин.

«Подмосковный «Феникс» одержал волевую и достойную победу над принципиальным соперником в решающем матче чемпионата России по следж-хоккею. Она стала отражением упорной работы, которую вела команда в течение всего сезона», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он также поздравил подмосковных хоккеистов и подчеркнул, что спортсмены из Московской области заслуженно вернули себе титул чемпионов России.