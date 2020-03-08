РИАМО - 8 мар. Авиакомпания «Победа» приостановила полеты из российской столицы в итальянские города Бергамо, Рим, Римини, Пиза и Тревизо с 11 по 31 марта из-за введения в Италии запрета на въезд и выезд, сообщается на сайте лоукостера.

«Уважаемые клиенты отмененных рейсов! В ближайшее время вам будут направлены по электронной почте на выбор два варианта: перелет рейсами «Аэрофлота» в/из Милана, Рима, Венеции и Болоньи или полный возврат денежных средств», - говорится в сообщении.

Авиакомпания выразила сожаления о доставленных пассажирам неудобствах.

Новый тип коронавирусной инфекции, который назвали Covid-2019, начал распространяться из Китая в конце прошлого года. На сегодняшний день в мире выявлено свыше 106 тысяч случаев заражения Covid-2019. В России зарегистрировано 17 случаев заражения.