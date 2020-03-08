РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мар. Жительница подмосковного Подольска обнаружила сочившуюся пену из канализационных колодцев на Серпуховской улице, сообщила «РИАМО в Подольске» сама жительница.

«В Подольске 7 марта в районе 16:40 я увидела, что из двух колодцев, которые находятся на Серпуховской улице напротив Климовского дома-интерната, сочится пена. Помимо этого, в данном районе на протяжение двух дней чувствовался неприятный запах. Я сообщила об этом запахе в единую систему вызова экстренных оперативных служб- 112», - сказала собеседница.

Как пояснила диспетчер МУП «Водоканал», возможно, причиной появившейся пены стали проблемы в работе очистных сооружений.

«Там находятся очистные, которые к нам не относятся. Возможно, что причиной послужили перебои в работе. Наши специалисты проверят данную информацию», - сказала диспетчер.