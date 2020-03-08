РИАМО - 8 мар. На следующей неделе участники проекта «Московское долголетие» узнают о профилактике шейного остеохондроза, посмотрят оскароносные фильмы, познакомятся с восточными танцами и поучаствуют в дегустации тортов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В районе Аэропорт 10 марта отметят день рождения проекта «Московское долголетие». Для гостей проведут творческие мастер-классы и праздничный концерт, а также покажут достижения участников проекта в художественно-прикладном творчестве.

«Празднования пройдут и в районе Дмитровский. Здесь проведут открытые уроки, мастер-классы и концерт. Гостей также ждут в музыкальной гостиной и на дегустации тортов, сделанных на кулинарных мастер-классах», - говорится в сообщении.

11 марта москвичей старшего возраста приглашают посетить музыкально-поэтический вечер в районе Печатники. Перед гостями выступят ученики детской музыкальной школы имени М.И. Глинки и участники проекта «Московское долголетие».

В районе Нагатино-Садовники 11 марта состоится концерт, приуроченный к 140-летию со дня рождения Александра Блока.

В районе Кузьминки 12 марта инструктор по лечебной физкультуре расскажет о профилактике шейного остеохондроза, а также покажет упражнения и методы самомассажа. В районе Проспект Вернадского можно будет посетить открытый урок по восточным танцам.

13 марта в районе Сокол участников проекта приглашают на лекцию «ЗОЖ — путь к долголетию». Познакомиться с творчеством поэта Роберта Рождественского можно будет в районе Ховрино. В районе Некрасовка состоится киномарафон «Оскар».

В районе Южнопортовый 14 марта пройдет творческий мастер-класс «Подснежники». Гости создадут цветы из подручных материалов.

Проект «Московское долголетие» стартовал в Москве 1 марта 2018 года. В 2019 году количество участников проекта, посещающих занятия, превысило 200 тысяч человек.