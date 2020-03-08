РИАМО - 8 мар. На столичном стадионе «РЖД Арена» в воскресенье пройдет футбольный матч между командами «Локомотив» и «Ахмат», из-за этого на прилегающих к стадиону станциях метро и МЦК могут ввести ограничения, сообщается в Twitter-аккаунте московской подземки.

«Зрителям матча удобнее добираться до стадиона через станции мосметро «Черкизовская» и МЦК «Локомотив». По требованию полиции на станциях мосметро, прилегающих к «РЖД Арене», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными», - говорится в сообщении.

Футбольным болельщикам посоветовали купить билеты на обратную поездку в метро заранее. Это поможет сэкономить время в пути после завершения игры. Также оплатить проезд можно банковской картой на турникетах со специальными стикерами.