РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 мар. В Балашихе на празднике в честь Международного женского дня провели танцевальный флешмоб для жителей и гостей городского округа, в рамках развлекательной программы также подготовили интерактивные игры и концерт, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

«В парке «Пехорка» в честь Международного женского дня для наших любимых дам и всех посетителей вместе с ДК «Балашиха» мы провели развлекательную программу с участием артистов вокальной студии «Вера, надежда, любовь», Макса Жевагина, Юлии Борисевич из группы «Василиса». Они не только пели старые добрые песни в стиле ретро, но и провели веселые интерактивные танцевальные игры и конкурсы», – сказала завотделом по организации культурно-досуговой деятельности объединенной дирекции парков Балашихи Александра Лелифановска.

Она добавила, что в конце игрового блока организовали танцевальный флешмоб, а все дети, которые приняли активное участие в играх, получили сладкие угощения.

С помощью концертной программы в стиле 80-90-х годов всех женщин поздравили с праздником и подарили им хорошее настроение.

Праздничное мероприятие к Международному женскому дню прошло также в Пестовском парке 7 марта. Там провели для женщин весеннюю викторину с призами, а также подготовили концертную программу с участием артистов из Балашихи.