РИАМО - 8 мар. Лыжник Александр Большунов, представляющий Россию, выиграл королевский марафон классическим стилем на этапе Кубка мира, который прошел в норвежском Хольменколлене, сообщает Газета.ru.

«Спортсмен прошел 50 километров за 2 часа 8 минут 5,3 секунды. Второе место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер (+0,9)», - говорится в сообщении.

Бронзу завоевал еще один норвежец Эмиль Иверсен (+19,5).

Также российский лыжник победил в зачете дистанционных гонок на Кубке мира.

Большунов является четырехкратным призером Олимпийских игр 2018 года, которые прошли в Пхенчхане (Южная Корея). Также он двукратный обладатель Малого хрустального глобуса в дистанционном зачете Кубка мира.