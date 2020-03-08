РИАМО - 8 мар. Столичная полиция расследует уголовное дело по факту разбойного нападения на посетителя кафе в районе Люблино на юго-востоке города, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

По его словам, инцидент произошел поздно вечером 6 марта. В кафе на улице Судакова трое неизвестных избили посетителя до такой степени, что потерпевший потерял сознание.

«Затем неизвестные вывели мужчину на улицу, посадили в автомобиль, продолжая избивать и угрожать, вывезли на Армавирскую улицу, где похитили у жертвы сотовый телефон и банковскую карту. Злоумышленники потребовали назвать PIN-код от карты, после чего высадили мужчину и скрылись», - сказал собеседник агентства.

Впоследствии с банковской карты потерпевшего было похищено 230 тысяч рублей. Общий размер причиненного ущерба составил около 275 тысяч рублей.

У пострадавшего мужчины зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и переломы ребер.

По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело о разбое.