РИАМО - 8 мар. О плохом санитарном состоянии машины такси или каршеринга в столице теперь можно сообщить на телефонную горячую линию, полученную от пользователей информацию передадут агрегаторам, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«Звоните нам на горячую линию «Московский транспорт»: +7 (495) 539-54-54; 3210 (с мобильного телефона). Если есть фото машины, пришлите через мобильное приложение «Помощник Москвы», - говорится в сообщении.

Всю полученную информацию передадут агрегаторам, также от них потребуют отключить от системы данные машины и провести соответствующую проверку.

Ранее пятимесячная проверка в Москве показала, что «Яндекс.Такси» и Uber имеют наименьшее число нарушений, больше всего нарушений - у агрегатора «Максим».

При проверках автомобилей обращают внимание на наличие разрешений на перевозку пассажиров, цвет такси, наличие колпаков и принта в виде шашечек.