РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мар. Пятеро воспитанников студии «Радуга» Подольска стали призерами конкурса на Международном форуме классической музыки в Москве, сообщается в группе «Дворец культуры «Октябрь» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Москве в концертном зале имени Архиповой с 4 по 8 марта проходил Международный форум классической музыки. В нем приняли участие воспитанники образцового коллектива «Музыкально-хоровая студия «Радуга». В ходе программы проводился конкурс академического вокала.

«По итогам конкурса подольские вокалисты заняли следующие места: Вероника Фильчагина – лауреат второй степени; Манвел Тамасян – лауреат третьей степени; Камила Солис-Бестужева – дипломант второй степени; Елизавета Селиванова – дипломант третьей степени; Матина Мария – дипломант третьей степени. Поздравляем всех участников конкурса с успешным выступлением и желаем им дальнейших творческих побед», - говорится в сообщении.

Руководство Дворца культуры «Октябрь» благодарит руководителя класса академического вокала Екатерину Николаеву и концертмейстера Татьяну Солодячок за успешную подготовку участников к форуму классической музыки.