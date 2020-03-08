РИАМО - 8 мар. Столичные центры госуслуг приглашают горожан посетить мастер-классы, лекции и обучающие семинары на следующей неделе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Участникам занятий помогут сформировать цели и научиться их достигать, наладить удаленную работу, подготовить бизнес-план и использовать соцсети для продвижения своего дела», - отмечается в сообщении.

Кроме того, москвичей научат работать с порталом mos.ru, передавать показания счетчиков и записываться к врачу онлайн. Пришедшие также узнают, как посмотреть электронный дневник и медицинскую карту, проверить и оплатить штрафы с помощью Сети и многое другое.

Несколько центров госуслуг предложат посетителям посадить кедровые орешки и расскажут, как потом ухаживать за кедром.

Во флагманском офисе «Мои документы» в ЮЗАО пройдет семинар «Создание бизнес-плана и системы бюджетов для мини-отеля», здесь же предпринимателей научат организовывать и контролировать работу вне офисов.

Посетителям флагманского МФЦ в Центральном округе помогут определить цели в жизни и бизнесе, а также научат продвигать бизнес-аккаунты в Instagram. Кроме того, предприниматели узнают, что такое креатив и как он помогает организовать свое дело. Еще один семинар проведут для предпринимателей в сфере красоты и здоровья.

Для юных москвичей в центре госуслуг района Братеево проведут мастер-класс «Мелкая пластика».